В Польше рассказали о росте числа нарушений на президентских выборах

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В государственной избирательной комиссии Польши сообщили о росте числа нарушений во время второго тура президентских выборов.
В Польше рассказали о росте числа нарушений на президентских выборах
  • Reuters

С таким заявлением выступил глава комиссии Сильвестр Марчиняк.

«Мы не получили информации о существенных проблемах во время открытия избирательных участков и начала голосования. В то же время зафиксирован рост происшествий, связанных с выборами», — цитирует его РИА Новости.

По состоянию на 10:00 (11:00 мск) зафиксировано 253 происшествия.

На первом туре к этому времени было выявлено 167 происшествий.

Речь идёт о таких нарушениях, как незаконное размещение агитационных плакатов, нарушение режима избирательной тишины и повреждение ранее размещённых плакатов.

12 июля в Польше стартовал второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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