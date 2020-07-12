Песков оценил состояние отношений России и США как «из рук вон плохое»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения Москвы и Вашингтона как «из рук вон плохие». По его словам, отношения находятся практически в нижней точке.

Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Состояние из рук вон плохое — и в двухстороннем плане, и в плане ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь по теме контроля над вооружениями и стратегической стабильности», — цитирует Пескова ТАСС.

6 июля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не видит в США договороспособного партнёра и утратила доверие.

Он отметил, что при этом доверие «нужно начинать постепенно восстанавливать».