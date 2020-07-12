В Китае за сутки выявили 12 новых случаев коронавируса

В Китае за сутки выявили семь активных и пять бессимптомных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Новые завозные случаи инфекции зафиксированы в Тяньцзине, Шанхае и провинции Чжэцзян.

В настоящее время в КНР зарегистрировано 326 подтверждённых активных случаев COVID-19, в том числе три тяжёлых.

Ещё 3739 человек остаются под медицинским наблюдением из-за возможного инфицирования.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU назвал Китай наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.