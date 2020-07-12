В Китае за сутки выявили 12 новых случаев коронавируса
- Reuters
Новые завозные случаи инфекции зафиксированы в Тяньцзине, Шанхае и провинции Чжэцзян.
В настоящее время в КНР зарегистрировано 326 подтверждённых активных случаев COVID-19, в том числе три тяжёлых.
Ещё 3739 человек остаются под медицинским наблюдением из-за возможного инфицирования.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU назвал Китай наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.