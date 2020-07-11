Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе

Короткая ссылка
Два отряда боевиков до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, нападение отбито.
Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе
  • © REUTERS/Khalil Ashawi

«Около 9:30 10 июля два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек из района населённого пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран — Кара-Джагес (провинция Идлиб)», — приводит РИА Новости слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

Он отметил, что сирийские военные отбили атаку, нейтрализовав восемь боевиков. Отмечается, что потерь среди сирийских солдат нет.

10 июля Щербицкий сообщил, что боевики обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить