Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе

Два отряда боевиков до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, нападение отбито.

«Около 9:30 10 июля два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек из района населённого пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран — Кара-Джагес (провинция Идлиб)», — приводит РИА Новости слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

Он отметил, что сирийские военные отбили атаку, нейтрализовав восемь боевиков. Отмечается, что потерь среди сирийских солдат нет.

10 июля Щербицкий сообщил, что боевики обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях.