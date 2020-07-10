Террористы обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях.

«Зафиксированы два обстрела населённого пункта Мамухия, один обстрел населённого пункта Сараф в провинции Латакия, один обстрел населённого пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Эрназ, один обстрел населённого пункта Кафер-Таала, один обстрел населённого пункта Урум-эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Он также сообщил, что силами армейской авиации проведено очередное воздушное патрулирование.

Ранее сообщалось, что после снятия ограничений, связанных с пандемией, в сирийском Алеппо открылся Национальный музей. Окончен очередной этап восстановительных работ, и посетителям теперь доступны два зала из десяти имеющихся.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.