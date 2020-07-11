СБ ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в САР

Совет Безопасности ООН не успел договориться о продлении работы КПП на сирийской границе для доставки в страну гуманитарной помощи из Турции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мандат этих КПП заканчивался 10 июля, для продолжения их работы необходимо было принять резолюцию.

Также сообщается, что резолюция была не принята из-за расхождения позиций России и КНР с одной стороны и США и европейских стран с другой.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российскую версию резолюции о продлении трансграничной помощи для Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией.