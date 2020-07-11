СБ ООН не принял российскую резолюцию о трансграничной помощи САР

Совет Безопасности ООН не принял российскую версию резолюции о продлении трансграничной помощи для Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией.

«Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов», — цитирует ТАСС постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.

Отмечается, что «за» было подано четыре голоса, «против» — семь голосов, ещё четверо воздержались.

Ранее Россия и Китай вновь наложили вето на резолюцию Бельгии и Германии в Совбезе ООН, предполагающую сохранение двух КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.