СБ ООН не принял российскую резолюцию о трансграничной помощи САР

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Совет Безопасности ООН не принял российскую версию резолюции о продлении трансграничной помощи для Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией.
СБ ООН не принял российскую резолюцию о трансграничной помощи САР
  • РИА Новости

«Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов», — цитирует ТАСС постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.

Отмечается, что «за» было подано четыре голоса, «против» — семь голосов, ещё четверо воздержались.

Ранее Россия и Китай вновь наложили вето на резолюцию Бельгии и Германии в Совбезе ООН, предполагающую сохранение двух КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

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