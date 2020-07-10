Россия и Китай заблокировали резолюцию по доставке гумпомощи в САР

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Россия и Китай вновь наложили вето на резолюцию Бельгии и Германии в Совбезе ООН, предполагающую сохранение двух КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Россия и Китай заблокировали резолюцию по доставке гумпомощи в САР
  • AFP

Согласно итогам прошедшего в пятницу голосования, за проект проголосовали 13 стран, Китай и Россия выступили против.

Таким образом, проект резолюции не был принят из-за того, что два постоянных члена совета его не поддержали.

В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию используются два пограничных перехода на границе САР и Турции. Мандат этих КПП истекает 10 июля.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила новый проект резолюции о продлении действия одного КПП на границе Сирии с Турцией для доставки гуманитарной помощи в САР.

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