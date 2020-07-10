Россия подготовила новую резолюцию в СБ ООН по САР
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
Отмечается, что Россия подготовила новый проект резолюции, «которая позволит осуществлять трансграничную поставку гуманитарной помощи в Идлиб… через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава» в течение одного года».
Полянский пояснил, что через этот КПП проходит более 85% всех гуманитарных операций.
Он отметил, что оставшаяся доля гуманитарных операций может быть перенаправлена через этот погранпереход и через линию фронта, учитывая изменения «на земле», в частности уменьшение зоны деэскалации на 30%.
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.
Позднее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, предлагающий оставить один погранпереход на границе Сирии для доставки гуманитарной помощи.