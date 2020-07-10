Россия подготовила новую резолюцию в СБ ООН по САР

Россия подготовила новый проект резолюции о продлении действия одного КПП на границе Сирии с Турцией для доставки гуманитарной помощи в САР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Отмечается, что Россия подготовила новый проект резолюции, «которая позволит осуществлять трансграничную поставку гуманитарной помощи в Идлиб… через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава» в течение одного года».

Полянский пояснил, что через этот КПП проходит более 85% всех гуманитарных операций.

Он отметил, что оставшаяся доля гуманитарных операций может быть перенаправлена через этот погранпереход и через линию фронта, учитывая изменения «на земле», в частности уменьшение зоны деэскалации на 30%.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.

Позднее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, предлагающий оставить один погранпереход на границе Сирии для доставки гуманитарной помощи.