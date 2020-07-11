В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
- РИА Новости
«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что смягчение приведёт к тому, что Стоун выйдет на свободу.
В то же время, судимость с него снята не будет.
20 февраля Роджер Стоун был приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.