В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
  • РИА Новости

«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что смягчение приведёт к тому, что Стоун выйдет на свободу. 

В то же время, судимость с него снята не будет.

20 февраля Роджер Стоун был приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.

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