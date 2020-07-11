МИД Франции оценил решение Турции сменить статус Айя-Софии

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Франция сожалеет в связи с решением турецких властей о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
МИД Франции оценил решение Турции сменить статус Айя-Софии
  • globallookpress.com
  • © Yasin Akgul

«Франция выражает сожаление по поводу решения Государственного совета Турции об изменении статуса музея собора Святой Софии», — говорится в заявлении МИД Франции.

Отмечается, что данное решение ставит под угрозу символический акт светской Турции.

В заявлении говорится о необходимости сохранения целостности этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины.

Ранее в США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле на мечеть.

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