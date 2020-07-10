Россия назвала сомнительными выводы доклада о химатаках в Сирии

Россия и ряд стран — членов Организации по запрещению химического оружия заявили, что выводы доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) о предполагаемых химических атаках в Сирии в 2017 году грозят вылиться в дальнейший раскол ОЗХО.

«Мы, государства — участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, являясь членами Организации по запрещению химического оружия, с глубокой озабоченностью воспринимаем ситуацию, складывающуюся в ОЗХО после обнародования первого доклада Группы по расследованию и идентификации по предполагаемым инцидентам в Эль-Латамне, Сирийская Арабская Республика, 24, 25 и 30 марта 2017 года», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

В документе подчёркивается, что создание группы по расследованию и идентификации и методы её работы не соответствуют нормам конвенции, а деятельность группы — это вторжение в сферу исключительной ответственности СБ ООН.

Заявление подписали — кроме России — Белоруссия, Бурунди, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Союз Коморских Островов, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и ЦАР.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что доклад ОЗХО по Сирии подтверждает, что комиссия по расследованию химатак создавалась с целью оправдания агрессии Запада в отношении САР.