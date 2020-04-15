Небензя назвал доклад ОЗХО попыткой оправдать агрессию Запада против Сирии

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Недавний доклад ОЗХО по Сирии подтверждает, что комиссия по расследованию химатак создавалась с целью оправдания агрессии Запада в отношении САР, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя назвал доклад ОЗХО попыткой оправдать агрессию Запада против Сирии
  • Reuters

«С момента создания комиссии по расследованию ОЗХО в нарушение статьи 15 Конвенции о запрещении химического оружия мы не сомневались в том, что её основная цель — обелить незаконные акты агрессии против Сирии в апреле 2017-го и в 2018 году. Недавний доклад комиссии по расследованию является чётким свидетельством такого намерения», — приводятся слова дипломата на сайте постпредства России при ООН.

Как отметил Небензя, «группа так называемых экспертов просто свела всю деятельность к повторению безосновательных обвинений, выдвигаемых некоторыми государствами». 

Он также подчеркнул, что сирийская программа химического оружия была закрыта, а все запасы уничтожены.

8 апреля ОЗХО опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следователей, авиаудары в провинции Хама с использованием хлорина и зарина выполнялись сирийскими ВВС.

В МИД России заявили, что документ носит заказной характер и, возможно, был составлен под давлением стран Запада.

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