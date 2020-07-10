В ВОЗ выступили против жёсткого карантина по коронавирусу

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Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступает против введения полного карантина в условиях пандемии коронавируса.
В ВОЗ выступили против жёсткого карантина по коронавирусу
  • Reuters

Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе брифинга.

«Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом», — сказал представитель ВОЗ.

Как добавил Райан, в ВОЗ предупреждали о том, что после окончания «жёсткого карантина» возникнет риск новых вспышек коронавируса.

Он отметил, что «сейчас маловероятна» возможность «ликвидации» коронавируса.

«После жёсткого карантина нужно внимательно отслеживать вспышки и оперативно их подавлять», — сказал он.

Также Райан назвал важнейшими мерами в борьбе с коронавирусом социальную изоляцию, маски и тестирование.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны коронавируса.

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