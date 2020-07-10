В ВОЗ выступили против жёсткого карантина по коронавирусу
- Reuters
Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе брифинга.
«Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом», — сказал представитель ВОЗ.
Как добавил Райан, в ВОЗ предупреждали о том, что после окончания «жёсткого карантина» возникнет риск новых вспышек коронавируса.
Он отметил, что «сейчас маловероятна» возможность «ликвидации» коронавируса.
«После жёсткого карантина нужно внимательно отслеживать вспышки и оперативно их подавлять», — сказал он.
Также Райан назвал важнейшими мерами в борьбе с коронавирусом социальную изоляцию, маски и тестирование.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны коронавируса.