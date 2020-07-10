Посол Китая вызван в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг Гонконга

Китайского посла вызвали в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

«Сегодня китайского посла пригласили на беседу в федеральное Министерство иностранных дел... Федеральное правительство вместе со своими партнёрами по ЕС выразило ряд опасений, что закон серьёзно подорвет обширную автономию Гонконга и отрицательно скажется на независимости судебной власти и верховенстве права», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время примут новые меры против Китая в связи с Гонконгом, который, как заявили в Белом доме, «де-факто оказался аннексирован КНР».