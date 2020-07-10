Посол Китая вызван в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг Гонконга

Короткая ссылка
Китайского посла вызвали в МИД Германии в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

«Сегодня китайского посла пригласили на беседу в федеральное Министерство иностранных дел... Федеральное правительство вместе со своими партнёрами по ЕС выразило ряд опасений, что закон серьёзно подорвет обширную автономию Гонконга и отрицательно скажется на независимости судебной власти и верховенстве права», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время примут новые меры против Китая в связи с Гонконгом, который, как заявили в Белом доме, «де-факто оказался аннексирован КНР».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить