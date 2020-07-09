Представитель Эрдогана оценил ситуацию с собором Святой Софии
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«Все наши основные мечети, включая Голубую мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для поклонений. Поэтому открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях», — цитирует его Anadolu.
Калын также напомнил о словах Эрдогана, что в Турции «действуют как минимум 400 церквей и синагог, которые на постоянной основе открыты для поклонений».
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сохранить нейтральный статус собора Святой Софии в Стамбуле.
2 июля Высший административный суд Турции (Госсовет) рассмотрел вопрос о превращении собора Святой Софии в мечеть.