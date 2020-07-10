ВОЗ сообщила о новых почти 205 тысячах случаях коронавируса в мире

В мире за сутки выявлено 204 967 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и 5575 летальных исходов от последствий заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По всему миру зарегистрировано 11 874 226 случаев коронавируса и 545 481 смертей среди заболевших COVID-19.

Большинство случаев приходится на страны Северной и Южной Америки (6 125 802) и Европу (2 847 887).

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила усиление пандемии коронавируса на глобальном уровне.

Вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве.