ВОЗ сообщила о новых почти 205 тысячах случаях коронавируса в мире
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По всему миру зарегистрировано 11 874 226 случаев коронавируса и 545 481 смертей среди заболевших COVID-19.
Большинство случаев приходится на страны Северной и Южной Америки (6 125 802) и Европу (2 847 887).
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила усиление пандемии коронавируса на глобальном уровне.
Вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве.