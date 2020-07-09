В Рио-де-Жанейро запретят отдых на пляже до выхода вакцины от COVID-19

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В Рио-де-Жанейро планируют сохранить запрет на купание и отдых на пляже в компаниях до появления вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр города Марсело Кривелла.
В Рио-де-Жанейро запретят отдых на пляже до выхода вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Тенденция заключается в том, чтобы сохранить запрет до тех пор, пока мы не получим вакцину», — цитирует его Veja Rio.

Мэр Рио-де-Жанейро допустил, что это может продлиться до лета 2021 года.

В настоящее время на пляжах города разрешено заниматься плаванием или физическими занятиями в одиночку.

Ранее главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США доктор Энтони Фаучи заявил о вероятном усилении пандемии коронавируса в мировом масштабе.

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