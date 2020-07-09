Число случаев коронавируса в Индии превысило 767 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 24 879 новых случаев коронавируса.
Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 487 и достигло 21 129.
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 476 378 пациентов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.