Число случаев коронавируса в Индии превысило 767 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 767 296.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за сутки в стране выявили 24 879 новых случаев коронавируса.

Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 487 и достигло 21 129.

По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 476 378 пациентов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с коронавирусом.