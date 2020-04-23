Лавров обсудил с главой МИД Индии борьбу с коронавирусом

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в борьбе с новой коронавирусной пандемией в свете недавних решений Генассамблеи ООН».

Также министры обсудили «перспективы афганского урегулирования, деятельность БРИКС в период российского председательства, а также сотрудничество в формате Россия — Индия — Китай».

В конце марта президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди поговорили по телефону о мерах, введённых в странах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.