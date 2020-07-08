В Кремле рассказали детали разговора Путина и Си Цзиньпина
- РИА Новости
«Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поблагодарил председателя КНР за направление делегации и подразделения армии Китая для участия в параде Победы в Москве.
Дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран. Подчёркнуто стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Путиным заявил, что тесное стратегическое сотрудничество России и Китая крайне необходимо.