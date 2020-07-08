В Кремле рассказали детали разговора Путина и Си Цзиньпина

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резидент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
В Кремле рассказали детали разговора Путина и Си Цзиньпина
  • РИА Новости

«Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил председателя КНР за направление делегации и подразделения армии Китая для участия в параде Победы в Москве.

Дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран. Подчёркнуто стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Путиным заявил, что тесное стратегическое сотрудничество России и Китая крайне необходимо.

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