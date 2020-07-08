Китай введёт визовые ограничения для граждан США из-за Тибета

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Китай введёт визовые ограничения в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете.
Китай введёт визовые ограничения для граждан США из-за Тибета
  • Reuters

«Мы решительно выступаем против мер США, и в ответ на ошибочные действия американской стороны Китай принял решение ввести визовые ограничения в отношении граждан США за неприемлемое отношение к Тибету», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Он также отметил, что Китай не потерпит никакого иностранного вмешательства в дела Тибета.

Ранее госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».

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