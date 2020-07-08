В Германии за сутки выявили 397 новых случаев коронавируса

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В Германии за сутки выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 был подтверждён у 197 341 человека, сообщает Институт Роберта Коха.
В Германии за сутки выявили 397 новых случаев коронавируса
  • Reuters

За сутки в ФРГ умерли 12 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов от последствий COVID-19 возросло до 9036.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доступ к вакцине от коронавируса не должен зависеть от страны проживания того или иного человека.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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