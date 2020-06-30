Меркель рассказала, в каких случаях носит медмаску

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном ответила на вопрос, почему её нельзя увидеть в медицинской маске.

«Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю её, например, когда я иду за покупками, то мы, очевидно, не встречаемся, иначе вы бы меня увидели в маске», — цитирует Меркель Reuters.

При этом она в шутку добавила, что не скажет, куда ходит за покупками.

В конце марта Меркель отправилась на домашний карантин после информации о заражении коронавирусной инфекцией врача, который делал ей прививку.

В то же время она сдала анализ на COVID-19, который показал отрицательный результат.

В начале апреля канцлер ФРГ вернулась на своё рабочее место после двухнедельного «подстраховочного» карантина.