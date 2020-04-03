Меркель 3 апреля вернётся на работу после карантина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 3 апреля, возвращается на своё рабочее место после карантина по коронавирусу. Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Reuters

«Четырнадцатидневный подстраховочный карантин, который соответствовал рекомендациям института Роберта Коха, завершён, канцлер многократно делала тесты, которые, к счастью, были отрицательны», — цитирует его РИА Новости. 22 марта стало известно, что Меркель отправляется на домашний карантин после информации о заражении COVID-19 врача, который делал ей прививку. 26 марта Меркель сдала анализы на коронавирус, первый результат оказался отрицательным.