Меркель 3 апреля вернётся на работу после карантина
- Reuters
«Четырнадцатидневный подстраховочный карантин, который соответствовал рекомендациям института Роберта Коха, завершён, канцлер многократно делала тесты, которые, к счастью, были отрицательны», — цитирует его РИА Новости.
22 марта стало известно, что Меркель отправляется на домашний карантин после информации о заражении COVID-19 врача, который делал ей прививку.
26 марта Меркель сдала анализы на коронавирус, первый результат оказался отрицательным.