Меркель 3 апреля вернётся на работу после карантина

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 3 апреля, возвращается на своё рабочее место после карантина по коронавирусу. Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Меркель 3 апреля вернётся на работу после карантина
  • Reuters

«Четырнадцатидневный подстраховочный карантин, который соответствовал рекомендациям института Роберта Коха, завершён, канцлер многократно делала тесты, которые, к счастью, были отрицательны», — цитирует его РИА Новости.

22 марта стало известно, что Меркель отправляется на домашний карантин после информации о заражении COVID-19 врача, который делал ей прививку. 

26 марта Меркель сдала анализы на коронавирус, первый результат оказался отрицательным. 

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