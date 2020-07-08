Правительство США окажет давление на губернаторов по вопросу открытия школ

Американская администрация намерена оказать давление на губернаторов штатов по вопросу возобновления работы учебных заведений осенью в очной форме, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы собираемся оказывать давление на губернаторов и всех остальных, чтобы открыть учебные заведения», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что это важно для страны и благополучия учащихся и их родителей.

Трамп также добавил, что некоторые люди хотят оставить школы закрытыми из политических соображений.

Ранее стало известно, что в округе Майами-Дейд, штат Флорида, было решено с 8 июля закрыть рестораны, спортзалы и фитнес-центры на фоне роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19.