Правительство США окажет давление на губернаторов по вопросу открытия школ

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Американская администрация намерена оказать давление на губернаторов штатов по вопросу возобновления работы учебных заведений осенью в очной форме, заявил президент США Дональд Трамп.
Правительство США окажет давление на губернаторов по вопросу открытия школ
  • Reuters

«Мы собираемся оказывать давление на губернаторов  и всех остальных, чтобы открыть учебные заведения», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что это важно для страны и благополучия учащихся и их родителей.

Трамп также добавил, что некоторые люди хотят оставить школы закрытыми из политических соображений.

Ранее стало известно, что в округе Майами-Дейд, штат Флорида, было решено с 8 июля закрыть рестораны, спортзалы и фитнес-центры на фоне роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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