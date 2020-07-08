Правительство США окажет давление на губернаторов по вопросу открытия школ
- Reuters
«Мы собираемся оказывать давление на губернаторов и всех остальных, чтобы открыть учебные заведения», — цитирует ТАСС Трампа.
Он отметил, что это важно для страны и благополучия учащихся и их родителей.
Трамп также добавил, что некоторые люди хотят оставить школы закрытыми из политических соображений.
Ранее стало известно, что в округе Майами-Дейд, штат Флорида, было решено с 8 июля закрыть рестораны, спортзалы и фитнес-центры на фоне роста случаев коронавирусной инфекции COVID-19.