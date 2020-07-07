СМИ сообщили о случае лихорадки денге на востоке Китая
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В комитете заявили, что инфицированный ранее посещал Индию, Мьянму и Пакистан.
Болезнь у него диагностировали 5 июля, передаёт ТАСС.
Лихорадка денге является вирусной инфекцией, симптомами которой являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.
5 июля в городском округе Баян-Нур на севере Китая был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности, после того как в местную больницу поступил мужчина с бубонной чумой.