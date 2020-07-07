В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов

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Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
  • Reuters

«Сегодня губернатор Кемп издал указ, который объявляет чрезвычайное положение по всей Джорджии и санкционирует ввод до 1000 военнослужащих Национальной гвардии Джорджии», — говорится в сообщении в Twitter губернатора.

В указе отмечается, что в минувшие выходные в результате инцидентов со стрельбой в Атланте пострадали 30 человек, пятеро из которых скончались.

«Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен...Эта мера позволит войскам охранять государственную собственность и направлять сотрудников правоохранительных органов для патрулирования наших улиц», — сказал Кемп.

Ранее сообщалось, что бывшему полицейскому Гарретту Ролфу, подозреваемому в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте, которое вызвало новые массовые протесты, предъявят 11 обвинений.

Инцидент произошёл 12 июня. Мужчина оказал сопротивление полицейским и выхватил у одного из них электрошокер, после чего сотрудник полиции открыл огонь. Впоследствии Брукс скончался в больнице.

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