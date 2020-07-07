В МИД КНДР подтвердили свой отказ вести переговоры с США

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Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном на высшем уровне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на главу департамента МИД КНДР по делам США Квона Чжона Гына.
В МИД КНДР подтвердили свой отказ вести переговоры с США
  • Reuters

В заявлении северокорейского дипломата отмечается, что замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи недавно «чётко обозначила свою позицию» относительно «несвоевременных слухов о саммите КНДР—США».

«Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США», — говорится в новом заявлении представителя МИД Северной Кореи, которое приводит РИА Новости.

Ранее в Пхеньяне заявили, что США рассматривают диалог с КНДР как инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса.

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