В МИД КНДР подтвердили свой отказ вести переговоры с США
- Reuters
В заявлении северокорейского дипломата отмечается, что замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи недавно «чётко обозначила свою позицию» относительно «несвоевременных слухов о саммите КНДР—США».
«Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться лицом к лицу с США», — говорится в новом заявлении представителя МИД Северной Кореи, которое приводит РИА Новости.
Ранее в Пхеньяне заявили, что США рассматривают диалог с КНДР как инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса.