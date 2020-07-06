Суд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»

Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.

Об этом сообщает CNN.

Как отметила член Верховного суда Елена Каган, власти штата смогут наказать выборщиков, которые на собрании по итогам всенародного голосования нарушат обещание и проголосуют не за того кандидата, которого поддержали в их штатах.

Согласно регламенту, выборы президента в США проходят в два этапа: сначала всенародное голосование в каждом штате, после чего голосование коллегии выборщиков.

В июне сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден набрал необходимое число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на предстоящих выборах в Соединённых Штатах.