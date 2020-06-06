AP: Байден набрал нужное число голосов для выдвижения в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден набрал необходимое число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на предстоящих выборах в Соединённых Штатах, пишет Associated Press со ссылкой на результаты прошедших праймериз.

По подсчётам агентства, Байден получил 1993 голоса при минимальном числе 1991.

Несмотря на то, что первичные выборы прошли ещё 2 июня, обработка бюллетеней в некоторых штатах была завершена только 5 июня.

В конце апреля экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и бывший американский президент Барак Обама заявили о поддержке Байдена в его борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства.