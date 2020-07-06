Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.

Об этом пишет Kyodo.

По данным местных властей, число жертв может увеличиться ещё на 17.

Порядка 1,5 тыс. человек в настоящее время находятся в 86 спасательных центрах, расположенных на всей территории префектуры Кумамото.

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, в регионе вновь могут пройти проливные дожди.

4 июля в японских префектурах Кагосима и Кумамото объявили экстренное предупреждение о сильных ливнях и рекомендовали жителям эвакуироваться.