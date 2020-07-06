Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25
- Reuters
Об этом пишет Kyodo.
По данным местных властей, число жертв может увеличиться ещё на 17.
Порядка 1,5 тыс. человек в настоящее время находятся в 86 спасательных центрах, расположенных на всей территории префектуры Кумамото.
Ожидается, что в понедельник, 6 июля, в регионе вновь могут пройти проливные дожди.
4 июля в японских префектурах Кагосима и Кумамото объявили экстренное предупреждение о сильных ливнях и рекомендовали жителям эвакуироваться.