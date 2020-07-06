Два самолёта столкнулись в воздухе в США

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Два небольших самолёта столкнулись над озером в американском штате Айдахо.
Два самолёта столкнулись в воздухе в США
  • globallookpress.com

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным телеканала, на борту двух самолётов было восемь человек, среди которых есть дети.

Уточняется, что тела двух человек уже были обнаружены и подняты из воды, поиски ещё шестерых продолжаются. Предполагается, что ещё не найденные люди также погибли в авиакатастрофе.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной столкновения, а также сколько именно людей было в каждом конкретном самолёте.

Ранее пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолёта Piper PA-31T в американском штате Джорджия.

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