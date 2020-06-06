Пять человек погибли при крушении самолёта в США
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Об этом сообщает Fox 59 со ссылкой на власти.
Уточняется, что в момент крушения на борту самолёта были пилот и семья из четырёх человек, включая двоих детей. Тела погибших нашли на месте происшествия.
Самолёт должен был доставить пассажиров из Флориды в Индиану на похороны.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в американском штате Невада.