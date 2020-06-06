Пять человек погибли при крушении самолёта в США

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолёта Piper PA-31T в американском штате Джорджия.

Об этом сообщает Fox 59 со ссылкой на власти.

Уточняется, что в момент крушения на борту самолёта были пилот и семья из четырёх человек, включая двоих детей. Тела погибших нашли на месте происшествия.

Самолёт должен был доставить пассажиров из Флориды в Индиану на похороны.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в американском штате Невада.