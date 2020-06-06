Пять человек погибли при крушении самолёта в США

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По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолёта Piper PA-31T в американском штате Джорджия.
Пять человек погибли при крушении самолёта в США
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  • globallookpress.com
  • © Julius Kalinskasi/www.imago-images.de

Об этом сообщает Fox 59 со ссылкой на власти.

Уточняется, что в момент крушения на борту самолёта были пилот и семья из четырёх человек, включая двоих детей. Тела погибших нашли на месте происшествия.

Самолёт должен был доставить пассажиров из Флориды в Индиану на похороны. 

Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в американском штате Невада.

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