Три человека погибли при крушении самолёта в США

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Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в американском штате Невада.
Три человека погибли при крушении самолёта в США
  • Pixabay

Об этом сообщает издание Elko Daily со ссылкой на шерифа округа Элко.

Уточняется, что крушение произошло в долине Гошут. Спасатели обнаружили обломки примерно в 40 км от границы со штатом Юта.

По данным издания, на борту самолёта были мужчина, женщина и ребёнок, предположительно, из Аризоны. Данные о скончавшихся пока не разглашаются.

Согласно предварительной информации, пилот по неизвестным причинам пытался совершить посадку, однако в итоге самолёт потерпел крушение.

Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолёта у города Бетел в американском штате Аляска погибли пять человек.

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