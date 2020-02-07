При крушении легкомоторного самолёта на Аляске погибли пять человек

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В результате крушения легкомоторного самолёта у города Бетел в американском штате Аляска погибли пять человек.
При крушении легкомоторного самолёта на Аляске погибли пять человек
  • Pixabay

Как сообщает Anchorage Daily News, самолёт местной авиакомпании Yute Air летел над западным побережьем штата из города Бетел в населённый пункт Кипнук. На борту самолёта находились пилот и четыре пассажира.

Потерпевший крушение самолёт обнаружен приблизительно в 12 милях к юго-западу от местности Тунтутулиак. Все находившиеся на борту погибли.

Ранее сообщалось, что в штате Аляска один человек погиб в результате инцидента с пассажирским самолётом, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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