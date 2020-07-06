Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 1,6 млн

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В Бразилии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 1,6 млн.
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 1,6 млн
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Как указали в ведомстве, за сутки в стране выявили 26 051 случай COVID-19, в результате чего общее число выявленных больных достигло 1 603 055.

За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 602 человека, общее число летальных случаев достигло отметки 64 867.

Ранее Минздрав Бразилии договорился с британской стороной о сотрудничестве по вопросу создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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