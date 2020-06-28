Бразилия и Британия намерены сотрудничать по вакцине от коронавируса

Короткая ссылка
Минздрав Бразилии договорился с британской стороной о сотрудничестве по вопросу создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Бразилия и Британия намерены сотрудничать по вакцине от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил первый замглавы ведомства Эдсиу Франку на пресс-конференции.

По его словам, министерство договорилось о совместном исследовании и локализации в стране производства вакцины, разработку которой ведут ученые британского Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca («Астразенека»). 

«Соглашение предполагает закупку вакцины и передачу технологии (её производства)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на первом этапе бразильские власти закупят 30,4 млн доз препарата ChAdOx1. Если вакцина продемонстрирует безопасность и эффективность и будет зарегистрирована в Бразилии, то будут произведены ещё 70 млн доз.

В ведомстве уточнили, что первыми планируется привить людей из группы риска.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить