Число случаев коронавируса в Перу превысило 300 тысяч

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Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Перу превысило 300 тыс.
Число случаев коронавируса в Перу превысило 300 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«На 5 июля были взяты образцы у 1 782 846 человек на COVID-19... 302 718 результатов положительные, 1 480 128 отрицательные», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в латиноамериканской стране от коронавируса к настоящему моменту скончались 10 589 человек.

В апреле министр юстиции Перу Фернандо Кастаньеда заявил, что власти страны намерены амнистировать около 3 тыс. заключённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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