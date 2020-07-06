ЦИК Сербии опубликовала окончательные данные по парламентским выборам

Центризбирком Сербии опубликовал окончательные данные по выборам в парламент страны.

Как сообщает ТАСС, в ЦИК заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%.

«Избирательный список «Александр Вучич — за наших детей» набрал 1 млн 953 тыс. 998 голосов, то есть 60,65% от проголосовавших избирателей и 188 мест в парламенте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что избирательный список «Ивица Дачич — «Социалистическая партия Сербии», Единая Сербия — Драган Маркович Палма» набрал 10,38% и получил 32 мандата, а «Александр Шапич — Победа для Сербии» достались 11 мест (3,83%).

Как указывает агентство, вместе с этим по закону о нацменьшинствах в парламент прошли представители ещё нескольких мелких партий, получивших менее 3% голосов.

22 июня президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на выборах.