Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на выборах

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Сербская прогрессивная партия одержала победу по итогам прошедших парламентских выборов, заявил президент Сербии Александр Вучич в избирательном штабе СПП.
Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на выборах
  • Reuters

«Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше 2 млн голосов из 3,3 млн от пришедших на выборы граждан», — цитирует его ТАСС.

Вучич назвал прошедшую кампанию «чистой и честной» и призвал совершить «перерождение Сербии».

Он также отметил, что достигнутый результат обусловлен проводимой властями Сербии политикой. 

По первым данным избиркома после обработки 2,32% участков, Сербская прогрессивная партия набирает 63,35% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что по данным экзитпола Центра за свободные выборы и демократию (CeSID), Сербская прогрессивная партия побеждает на выборах.

Явка на парламентские выборы в Сербии на 19:00 мск составляла 40,82%.

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