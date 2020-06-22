Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на выборах

Сербская прогрессивная партия одержала победу по итогам прошедших парламентских выборов, заявил президент Сербии Александр Вучич в избирательном штабе СПП.

«Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше 2 млн голосов из 3,3 млн от пришедших на выборы граждан», — цитирует его ТАСС.

Вучич назвал прошедшую кампанию «чистой и честной» и призвал совершить «перерождение Сербии».

Он также отметил, что достигнутый результат обусловлен проводимой властями Сербии политикой.

По первым данным избиркома после обработки 2,32% участков, Сербская прогрессивная партия набирает 63,35% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что по данным экзитпола Центра за свободные выборы и демократию (CeSID), Сербская прогрессивная партия побеждает на выборах.

Явка на парламентские выборы в Сербии на 19:00 мск составляла 40,82%.