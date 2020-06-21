Явка на парламентские выборы в Сербии превысила 40%

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В Республиканской избирательной комиссии заявили, что явка на парламентские выборы в Сербии на 19:00 мск составляет 40,82%.
Явка на парламентские выборы в Сербии превысила 40%
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Явка к 18:00 (19:00 мск) составила 40,82% избирателей. Выборы проходят без нарушений», — заявили члены избирательной комиссии на брифинге.

Отмечается, что это данные без явки в Косово и Метохии.

По данным миссии ОБСЕ в Косово, к 19:00 мск в регионе проголосовали 53,51% из около 100 тыс. местных сербов, обладающих правом голоса.

В мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что перенесённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 парламентские и муниципальные выборы могут состояться в стране 14 или 21 июня.

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