Подавший в отставку премьер Франции вступил в должность мэра Гавра

Подавший в отставку с поста премьер-министра Франции Эдуар Филипп вступил в должность мэра города Гавр. Его обязанности подтвердил муниципальный совет, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Для меня это шанс внести свой вклад в развитие города, который я люблю», — сказал Филипп членам совета.

До назначения в правительство Филипп уже руководил Гавром.

По итогам муниципальных выборов во Франции 28 июня Филиппа избрали мэром Гавра. В итоге он подал в отставку с поста премьера Франции.

Новым главой французского правительства был назначен замглавы администрации президента страны Жан Кастекс.