Подавший в отставку премьер Франции вступил в должность мэра Гавра
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«Я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Для меня это шанс внести свой вклад в развитие города, который я люблю», — сказал Филипп членам совета.
До назначения в правительство Филипп уже руководил Гавром.
По итогам муниципальных выборов во Франции 28 июня Филиппа избрали мэром Гавра. В итоге он подал в отставку с поста премьера Франции.
Новым главой французского правительства был назначен замглавы администрации президента страны Жан Кастекс.