«Перевернуть страницу сложных трёх лет»: что может стоять за отставкой премьера и сменой правительства во Франции

Замглавы администрации президента Франции Жан Кастекс, руководивший процессом выхода республики из режима санитарных ограничений, назначен главой правительства. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца. Кадровому решению предшествовала отставка кабмина и премьера Эдуара Филиппа, ставшего мэром города Гавр по итогам недавних выборов. Эксперты считают, что Эммануэль Макрон посчитал нужным сменить правительство, поскольку в ближайшие два года намерен «представить стране новую программу действий».

Новым премьер-министром Франции стал замглавы администрации президента Жан Кастекс. Об этом заявили в Елисейском дворце.

«Президент Республики назначил г-на Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в сообщении.

Назначение состоялось через несколько часов после того, как предыдущий председатель кабинета министров Эдуар Филипп подал в отставку вместе с остальными членами правительства.

Отставке Филиппа, руководившего правительством с 2017 года, предшествовали прошедшие во Франции 28 июня 2020 года муниципальные выборы. На них партия Макрона «Вперёд, Республика!» не смогла занять какие-либо ключевые посты в органах местного самоуправления.

Местные выборы во Франции

© Bertrand GUAY / AFP

При этом сам Эдуар Филипп, представляющий Республиканскую партию, по итогам кампании был избран мэром города Гавр. В результате сложилась ситуация, при которой он обязан был либо сложить с себя полномочия премьера, либо отказаться от должности мэра — совмещать посты градоначальника и члена правительства во Франции запрещено с 2012 года. Тогда эта норма была отменена президентом Франсуа Олландом, а в 2017-м запрет на совмещение должностей подтвердил и Эммануэль Макрон.

Поскольку Эдуар Филипп сам выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра, это дало французским СМИ повод говорить о том, что между премьером и президентом Франции назрели политические разногласия. Филипп, в свою очередь, косвенно подтвердил подозрения журналистов, заявив в интервью газете Paris Normandie, что готов приступить к исполнению обязанностей мэра Гавра и будет согласен с решением Макрона заменить его на посту премьера.

Стоит отметить, что будущий мэр Гавра опережает по популярности самого Макрона. Согласно результатам социологического опроса французского института общественного мнения Ifop, опубликованным в начале июня, рейтинг одобрения Филиппа составляет 53%, тогда как Макрона — 40%. В рамках этого же исследования 43% респондентов заявили, что хотели бы видеть Филиппа на посту главы правительства, а его отставку поддержали 33% граждан, принявших участие в опросе.

Эдуар Филипп, который был назначен на должность премьер-министра после избрания Макрона, проявил себя не только эффективным управленцем в условиях Пятой республики, где главную функцию выполняет президент, но и оказался в определённой мере самостоятельной фигурой, заметил в беседе с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Эдуар Филипп выполнил свою задачу, провёл в жизнь крупные социальные реформы. Но последний этап президентства Макрона должен быть иным, потому что все эти реформы были непопулярными с точки зрения общественного мнения», — отметил политолог.

Кроме того, результат прошедших муниципальных выборов продемонстрировал, что правящая партия президента потерпела провал, напомнил Рубинский.

«В этих условиях Макрон решил предложить общественному мнению новую программу. Для этого ему необходимо набрать новых людей. Кроме того, победа Филиппа в Гавре и процент его одобрения среди населения несомненно внушили Макрону определённые опасения», — пояснил эксперт.

«Вирусные» перестановки

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН доктор политических наук Сергей Фёдоров в беседе с RT отметил, что новый премьер Жан Кастекс, как и Эдуар Филипп, представляет Республиканскую партию, а не движение Маркона, но при этом не является известным политиком.

Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции

Reuters

© Gonzalo Fuentes

Весной Макрон сделал Жана Кастекса ответственным за выполнение плана по снятию ограничений, которые были введены во Франции из-за пандемии коронавируса. Сергей Фёдоров напомнил, что Франция тяжело перенесла распространение болезни, заняв третье место по смертности среди стран ЕС.

«На этом фоне оппозиция довольно резко критиковала правительство за политику в области карантина, возникли некоторые противоречия между президентом и премьер-министром. Кроме того, Макрона не устроило то, что популярность Филиппа резко возросла за последний месяц, в то время как его собственные рейтинги упали», — отметил эксперт.

В середине июня Эммануэль Макрон дал понять, что после выхода Франции из карантина курс работы правительства будет пересмотрен. В обращении к гражданам страны 14 июня, в котором он заявил о снятии санитарных ограничений, Макрон также сообщил об обновлении политического курса на оставшиеся два года его президентства.

«Сегодня Макрону нужны новые персоналии, потому что в ближайшие два года он хочет представить стране новую программу действий, курс, который смог бы перевернуть страницу сложных трёх лет его президентства, и, соответственно, успешно подойти к новым президентским выборам», — добавил Фёдоров.

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По словам французского президента, работа правительства будет ориентирована на восстановление после коронавируса путём создания социально-ориентированной экономики. При этом президент уделил особое внимание независимости от иностранного производства.

«Единственный ответ — построить более сильную и устойчивую экономическую модель, работать и производить больше, чтобы не зависеть от других. Всё это нам следует сделать, даже несмотря на банкротства и многочисленные сокращения, которые грозят нашей стране в результате остановки мировой экономики», — приводит слова французского лидера издание Financial Times.

Также Макрон заявил о том, что намерен провести децентрализацию власти, предоставив региональным властям больше возможностей в принятии важных решений.

«Я глубоко убеждён, что устройство государства и организация нашей деятельности должны в корне измениться. Не все решения могут столь часто приниматься в Париже», — сказал Макрон.

Стоит отметить, что таким образом Эммануэль Макрон, позиционировавший себя «ни правым, ни левым», делает сильный разворот в сторону традиционно левых политических моделей — экономику, ориентированную на социальную защиту граждан, и местное самоуправление.

В частности, в своём обращении Макрон заявил, что государство приложит все усилия для того, чтобы избежать увольнений и создать новые рабочие места. Кроме того, он анонсировал реформу системы здравоохранения Франции, которая в том числе предусматривает повышение зарплат медикам.

Смена курса

Эксперты отмечают, что французский лидер выбрал подходящее время для смены курса своего президентства и правительства. Из-за непопулярных реформ в социальной сфере и трудовом законодательстве первые два года его руководства республикой были отмечены массовыми акциями протеста, в которых принимали участие работники различных государственных отраслей.

Напомним, в 2018 году сотрудники транспортной сферы вышли на акции протеста с требованием остановить приватизацию железнодорожного монополиста SNCF в соответствии с требованиями Евросоюза. Для работников компании реформа обернулась потерей льгот и статуса госслужащих. Но акции протеста не повлияли на решение властей, и закон о реформировании отрасли всё равно был принят правительством и парламентом.

Кроме того, с ноября 2018 года вплоть до середины марта 2020-го, пока в стране не были введены санитарные ограничения из-за коронавируса, во Франции продолжались массовые акции протеста под эгидой так называемого движения жёлтых жилетов. Первоначальной причиной протестов было повышение цен на топливо, однако впоследствии участники акций расширили свои требования к властям, выдвинув на первый план социальную повестку. Но правительство не пошло на серьёзные уступки, согласившись лишь на отсрочку повышения цен на горючее.

Юрий Рубинский отметил, что смена правительства нужна сейчас для сглаживания этих протестных настроений, вызванных непопулярными реформами.

«Теперь Макрон создаёт новое правительство, которое бы внушило общественности, что претензии по итогам реформ были услышаны и планы на будущее отвечают выявленным настроениям граждан. Всё это он делает для того, чтобы повысить свои шансы на переизбрание в 2022 году», — заключил политолог.