В Хорватии стартовали парламентские выборы

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В Хорватии началось голосование на парламентских выборах, в которых участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата.
В Хорватии стартовали парламентские выборы
  • Reuters
  • © Antonio Bronic

Как сообщает ТАСС, в 07:00 (08:00 мск) в Хорватии и за рубежом открылись почти 7 тыс. избирательных участков.

21 июня парламентские и местные выборы прошли в Сербии.

Победу одержала Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича.

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