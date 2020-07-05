В Хорватии стартовали парламентские выборы
В Хорватии началось голосование на парламентских выборах, в которых участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата.
- Reuters
- © Antonio Bronic
Как сообщает ТАСС, в 07:00 (08:00 мск) в Хорватии и за рубежом открылись почти 7 тыс. избирательных участков.
21 июня парламентские и местные выборы прошли в Сербии.
Победу одержала Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича.
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