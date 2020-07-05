В Хорватии стартовали парламентские выборы

В Хорватии началось голосование на парламентских выборах, в которых участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата.

Reuters

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Как сообщает ТАСС, в 07:00 (08:00 мск) в Хорватии и за рубежом открылись почти 7 тыс. избирательных участков. 21 июня парламентские и местные выборы прошли в Сербии. Победу одержала Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича.