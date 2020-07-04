Захарова возмутилась решением суда в Лондоне по золоту Венесуэлы
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
«Это решение возмутительно... Очевидно, в Великобритании независимость суда работает лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн признал законность «президентства» лидера оппозиции Венесуэлы Гуаидо.
В Центробанке Венесуэлы заявили, что решение суда Лондона «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», и сообщили о намерении опротестовать его.