В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Он отметил, что обратил внимание на материалы некоторых западных СМИ, в которых содержатся утверждения, что уровень радиации на севере Европы мог повыситься в связи с испытаниями Россией «Посейдона» и «Буревестника».
По его словам, в дальнейшем будет ещё немало информационных вбросов с американской стороны по поводу продолжающихся работ России в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания.
«Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные», — сказал Рябков.
Он назвал такие сообщения пропагандой и элементом усилий США, направленных на то, чтобы «посеять неуверенность, особенно среди европейцев, по поводу происходящего».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МАГАТЭ делала заявления о том, что уровень радиации на севере Европы не представляет угрозы для населения или здоровья человека. Он также отметил, что в России не зафиксировано чрезвычайных ситуаций.