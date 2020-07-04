В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.

Об этом сообщило РИА Новости.

Он отметил, что обратил внимание на материалы некоторых западных СМИ, в которых содержатся утверждения, что уровень радиации на севере Европы мог повыситься в связи с испытаниями Россией «Посейдона» и «Буревестника».

По его словам, в дальнейшем будет ещё немало информационных вбросов с американской стороны по поводу продолжающихся работ России в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания.

«Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные», — сказал Рябков.

Он назвал такие сообщения пропагандой и элементом усилий США, направленных на то, чтобы «посеять неуверенность, особенно среди европейцев, по поводу происходящего».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МАГАТЭ делала заявления о том, что уровень радиации на севере Европы не представляет угрозы для населения или здоровья человека. Он также отметил, что в России не зафиксировано чрезвычайных ситуаций.