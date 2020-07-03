Песков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы. По его словам, в России не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и нет повода для беспокойства.
Песков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе
  • РИА Новости

По его словам, МАГАТЭ делала заявления о том, что уровень радиации на севере Европы не представляет угрозы для населения или здоровья человека.

«И второе — я лишь могу ещё раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», — объяснил Песков.

Как передаёт РИА Новости, ранее МАГАТЭ сообщила о небольшом повышении концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над североевропейскими странами. При этом в организации отмечали, что это не представляет опасности для человека и окружающей среды.

В мае в польском Национальном центре ядерных исследований произошёл пожар. Радиоактивных загрязнений на месте ЧП обнаружено не было

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить