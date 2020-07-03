Песков прокомментировал сообщения о росте уровня радиации в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы. По его словам, в России не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и нет повода для беспокойства.

По его словам, МАГАТЭ делала заявления о том, что уровень радиации на севере Европы не представляет угрозы для населения или здоровья человека.

«И второе — я лишь могу ещё раз повторить, что в России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», — объяснил Песков.

Как передаёт РИА Новости, ранее МАГАТЭ сообщила о небольшом повышении концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над североевропейскими странами. При этом в организации отмечали, что это не представляет опасности для человека и окружающей среды.

В мае в польском Национальном центре ядерных исследований произошёл пожар. Радиоактивных загрязнений на месте ЧП обнаружено не было