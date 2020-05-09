В Польше произошёл пожар в центре ядерных исследований
- Reuters
Об этом сообщает Польское агентство атомной энергии.
Уточняется, что возгорание произошло утром 8 мая. Пожар не охватил часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества.
«После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивных загрязнений обнаружено не было», — указало агентство.
Также автоматическая система радиационного мониторинга не обнаружила наличия выбросов в окружающую среду.
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