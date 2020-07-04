Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
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«Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают своё решение, было бы по меньшей мере наивно», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
При этом он отметил, что в отношении договора Россия будет продолжать свою линию.
Рябков добавил, что Россия не позволит превратить конференцию по ДОН 6 июля в площадку «для выдвижения надуманных и глупых обвинений в адрес Москвы».
Ранее в Госдепартаменте США заявили о готовности Соединённых Штатов работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу.