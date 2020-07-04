Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
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  • © U.S. Missile Defense Agency

«Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают своё решение, было бы по меньшей мере наивно», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

При этом он отметил, что в отношении договора Россия будет продолжать свою линию.

Рябков добавил, что Россия не позволит превратить конференцию по ДОН 6 июля в площадку «для выдвижения надуманных и глупых обвинений в адрес Москвы».

Ранее в Госдепартаменте США заявили о готовности Соединённых Штатов работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу.

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