Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.

«Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают своё решение, было бы по меньшей мере наивно», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

При этом он отметил, что в отношении договора Россия будет продолжать свою линию.

Рябков добавил, что Россия не позволит превратить конференцию по ДОН 6 июля в площадку «для выдвижения надуманных и глупых обвинений в адрес Москвы».

Ранее в Госдепартаменте США заявили о готовности Соединённых Штатов работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу.